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Заморозки в Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 11:16 Суббота, 21 сентября



Прошедшей ночью в Подмосковье наблюдались заморозки. При прояснениях температура местами опускалась до отрицательных значений. Так холоднее всего было в Волоколамске и Талдоме, под утро там было -1,3 градуса; до -1,2 градуса опускалась температура в Черустях; в Шаховской было -1,1; в Можайске -0,6 градуса.



В предстоящие сутки заморозков не ожидается: циклон, что формируется над Скандинавией, движется в сторону Нижегородской области, где и ожидается основное ненастье. В воскресенье Москве и области достанутся осадки ( преимущественно в виде дождя) и сильный северо-западный ветер, порывы которого днем могут достигать 17-22 м/сек. Ночью в столице 4-6, по области 2-7 тепла; днем не намного теплее: 6-8, в Подмосковье 2-7 градусов.



К понедельнику циклон переместится на Урал, давление в столичном регионе заметно подрастет, сколь либо существенных осадков уже не ожидается. Ночью еще ветрено, под утро 2-4 градуса выше нуля, по области 0,+5 градусов. Днем ветер начнет ослабевать, из-за облаков выглянет солнце, температура повысится до 8-10, в Подмосковье до 5-10 тепла. / meteonovosti.ru /



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