Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
21 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Заморозки в Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 11:16 Суббота, 21 сентября

  Прошедшей ночью в Подмосковье наблюдались заморозки. При прояснениях температура местами опускалась до отрицательных значений. Так холоднее всего было в Волоколамске и Талдоме, под утро там было -1,3 градуса; до -1,2 градуса опускалась температура в Черустях; в Шаховской было -1,1; в Можайске -0,6 градуса.

В предстоящие сутки заморозков не ожидается: циклон, что формируется над Скандинавией, движется в сторону Нижегородской области, где и ожидается основное ненастье. В воскресенье Москве и области достанутся осадки ( преимущественно в виде дождя) и сильный северо-западный ветер, порывы которого днем могут достигать 17-22 м/сек. Ночью в столице 4-6, по области 2-7 тепла; днем не намного теплее: 6-8, в Подмосковье 2-7 градусов.

К понедельнику циклон переместится на Урал, давление в столичном регионе заметно подрастет, сколь либо существенных осадков уже не ожидается. Ночью еще ветрено, под утро 2-4 градуса выше нуля, по области 0,+5 градусов. Днем ветер начнет ослабевать, из-за облаков выглянет солнце, температура повысится до 8-10, в Подмосковье до 5-10 тепла. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+8
Вс.
22 сен.
+7
Пн.
23 сен.
+8
Вт.
24 сен.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Эль-Насирия		 -2
Чокурдах

некомфортное место: Ушуайя
комфортное место: Сакраменто

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100