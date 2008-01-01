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Рекорды погоды



ИА "Метеоновости" / 12:33 Суббота, 21 сентября



Прошедшая ночь на Европейской территории России была холодной. На ее севере, северо-западе, в ряде центральных областей, включая Черноземье отмечались заморозки как в воздухе, так и на почве. Был перекрыт абсолютный минимум температуры в Костроме, где под утро температура понижалась до -2,0 градусов ( предыдущий рекорд -1,9 градуса отмечался в 1958 году). В Калининграде температура понижалась до +2,6 градуса ( предыдущий рекорд дня +2,9 градуса наблюдался в 1993 году).



Если на Европейской территории России сохраняется отрицательная аномалия температуры, то в ряде районов юга Сибири все еще по-летнему тепло и даже жарко. Так в городе Кызыл-Озек республики Алтай температура повышалась до 30,7 градуса, а городе Чемал до 29,8 градуса ( предыдущие рекорды в этих городах наблюдались в 2011 году и составили 29,0 градуса).



Не устоял рекорд в городе Бийск алтайского края, где было 29,2 градуса ( предыдущий рекорд 28,2 градуса отмечался более 40 лет назад).



Рекордных значений достигала температура и в ряде городов юга красноярского края, кемеровской и иркутской области.



В предстоящие сутки на юге красноярского края и западной Сибири похолодеет, а вот к началу недели вновь вернется тепло, правда, ненадолго. / meteonovosti.ru /



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