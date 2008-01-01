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Новости погоды

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В Приволжье выходные завершатся ненастьем

ИА "Метеоновости" / 13:22 Суббота, 21 сентября

  В середине этой недели сначала Приволжский, а затем и Уральский федеральный округ оказались под влиянием активного циклона. Атмосферный вихрь, быстро перемещающийся в северо-восточном направлении, принес с собой комплекс неблагоприятных явлений погоды: обильные, местами сильные дожди, отдельные грозы, сильный ветер, в порывах достигавший штормовых значений. Существенно похолодало, на севере Приволжского ФО - до заморозков.

С 22 на 23 сентября ситуация повторится: активный циклон, зародившийся над Скандинавским полуостровом снова пройдет по указанным территориям. На этот раз осадки могут выпадать в различном фазовом состоянии - дождем, мокрым снегом и снегом.

Автомобилистам на заметку: в отдельных районах при интенсивных снежных зарядах может сформироваться временный снежный покров - будьте осторожны! Ожидается сильный порывистый ветер, в некоторых районах - до 15-22 м/с и даже до 27 м/с!

Циклон спровоцирует очередную волну холода - в начале следующей недели в Приволжском и Уральском ФО ожидаются масштабные заморозки. / meteonovosti.ru /
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