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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:31 Воскресенье, 22 сентября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, временами осадки преимущественно в виде дождя. Максимальная температура воздуха в Москве 6..8, по области 3..8 градусов. Ветер северо-западного направления 7-12 м/с, местами с порывами 17-22 м/с.



В Москве и области сохранится влажно-прохладная погода с порывистым ветром и резкими колебаниями атмосферного давления. В воскресенье оно ожидается на 10 единиц ниже нормального. На фоне неблагоприятных, дискомфортных погодных условий у метеозависимых людей отмечаются более частые обострения имеющихся хронических заболеваний. Прежде всего, это сезонные обострения болезней опорно-двигательного аппарата воспалительной этиологии (артрозы, артриты, полиартриты, полирадикулиты и др.), симптомы недомогания и обострения развиваются после перенесенных травм и операций на суставах, возможны ухудшения и у людей с патологией органов дыхания, язвенной болезни желудка, обострения отмечаются при заболеваниях кожи (осенняя форма псориаза, нейродермиты). Помочь организму в осеннюю перестройку помогут общеукрепляющие средства и своевременное лечение основного заболевания. Метеозависимым людям с синдромом хронической усталости, гипертоникам, гипотоникам, больным вегетососудистой дистонией в такие дни тоже приходится не легко, следует контролировать артериальное давление, не перегружать чрезмерно организм, принимать рекомендованные врачом лекарства. Самое главное, в переходные сезоны с частыми, междусуточными колебаниями температуры и повышенной влажностью воздуха, избегать переохлаждения, принимать поливитамины и общеукрепляющие препараты. / meteonovosti.ru /



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