Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
22 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода на Черноморском побережье налаживается

ИА "Метеоновости" / 10:32 Воскресенье, 22 сентября

  "Бархатный сезон" на курортах Черноморского побережья не задался. Дожди, порывистый ветер и понижение температуры сильно огорчили отдыхающих, кто-то даже сменил место отдыха.

Однако, надежда на улучшение погоды есть. Так в Крыму, 22 сентября, еще ветрено, но уже без осадков, днем до 23 тепла. Не ожидается дождей 23 и 24 сентября, а воздух прогреется до 25 градусов, немного ослабеет и ветер. Температура воды у берегов Ялты, Алушты, Фороса, Феодосии и Евпатории 21 градус; у Судака и Керчи 22, что вполне может устроить многих отдыхающих, хотя и будет на 1-2 градуса ниже обычной для этих дней сентября.

На черноморском побережье Краснодарского края температура воды 23-24 градуса, однако, в ближайшие пару дней дожди местами еще не исключены. В начале недели от Анапы до Туапсе в дневные часы температура приблизится к 25 градусам, к середине недели вероятность дождей уменьшится и станет теплее. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+6
Вс.
22 сен.
+7
Пн.
23 сен.
+8
Вт.
24 сен.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Абадан		 -5
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Земетчино
комфортное место: Риверсайд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100