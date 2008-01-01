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Погода на Черноморском побережье налаживается



ИА "Метеоновости" / 10:32 Воскресенье, 22 сентября



"Бархатный сезон" на курортах Черноморского побережья не задался. Дожди, порывистый ветер и понижение температуры сильно огорчили отдыхающих, кто-то даже сменил место отдыха.



Однако, надежда на улучшение погоды есть. Так в Крыму, 22 сентября, еще ветрено, но уже без осадков, днем до 23 тепла. Не ожидается дождей 23 и 24 сентября, а воздух прогреется до 25 градусов, немного ослабеет и ветер. Температура воды у берегов Ялты, Алушты, Фороса, Феодосии и Евпатории 21 градус; у Судака и Керчи 22, что вполне может устроить многих отдыхающих, хотя и будет на 1-2 градуса ниже обычной для этих дней сентября.



На черноморском побережье Краснодарского края температура воды 23-24 градуса, однако, в ближайшие пару дней дожди местами еще не исключены. В начале недели от Анапы до Туапсе в дневные часы температура приблизится к 25 градусам, к середине недели вероятность дождей уменьшится и станет теплее. / meteonovosti.ru /



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