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Новости погоды

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По следу тайфуна "TAPAH"

ИА "Метеоновости" / 11:34 Воскресенье, 22 сентября

  Тайфун "TAPAH", продвигаясь по акватории Восточно-Китайского моря, направляется к Корейскому проливу. Максимальная скорость его достигает 126 км/ч с порывами до 180 км/ч. Пройдя через Корейский пролив, в начале новой недели он выйдет на акваторию Японского моря.

В южной половине Южной Кореи он отметится сильными осадками и ветрами, на реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, что, в свою очередь, вызовет наводнения.

По данным местных метеорологов в горах острова Чеджудо может выпасть до 600 мм, в провинциях Кёнсан-Пукто, Кёнсан-Намдо и Канвондо ≈ до 500 мм.

В понедельник тайфун обрушится на Японию, по мере его продвижения количество прогнозируемых осадков может колебаться от 150 до 400 мм.

Во второй половине дня тайфун может задеть и побережье Приморского края, но это выразится в ветровом режиме, во Владивостоке с самого утра 13-18 м/с, на побережье края 10-15 м/с, высота волн начнет увеличиваться.

В понедельник в Приморье без осадков, лишь днем на юго-востоке пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

Во вторник тайфун станет внетропическим циклоном и переместится на акваторию Охотского моря. Объединившись с волновыми циклонами, он окажет влияние на охотское побережье Магаданской области, юг Камчатки и Курильские острова. Пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности, местами они могут быть сильные и очень сильные, ветер окрепнет в порывах до штормового. / meteonovosti.ru /
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