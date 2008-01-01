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Дальневосточные рекорды тепла



ИА "Метеоновости" / 12:32 Воскресенье, 22 сентября



Минувшая суббота на Дальнем Востоке в ряде регионов отметилась рекордным теплом. Вдали от циклонов и атмосферных фронтов, припекало солнце, интенсивно прогревая воздух.



В Витиме (Якутия) 21 сентября среднесуточное значение оказалось выше климатической нормы на 8 с небольшим градусов, после полудня температура повысилась до +21.6, что и стало новым абсолютным максимумом, предыдущий +21.5 продержался с 1932 года. В Соболево (Камчатский край) тоже обновились инструментальные наблюдения за погодой. 21 сентября столбик термометра поднялся до отметки +17.3, что выше прежнего на градус, зафиксированного в далеком 1943 году. В Хамар-Дабане (южное Прибайкалье) воздух разогревался до +21.1, предыдущий рекорд температуры восемнадцатилетней давности составлял +20.5. Багдарине (Бурятия) новый абсолютный максимум +22.6, что выше прежнего на 1.1 градуса продержавшегося с 1953 года. / meteonovosti.ru /



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