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Иркутская область - территория рекордного тепла



ИА "Метеоновости" / 12:52 Воскресенье, 22 сентября



Накануне Иркутская область находилась на западной периферии антициклона, который и одарил рекордным теплом, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 4-6, а местами и на 8 градусов.



21 сентября в Иркутске обновился абсолютный максимум более чем сорокалетней давности, прежний +25.6, новый +26.1. В Жиголово (Иркутская область) новый рекорд для этого дня +25.1, что выше предыдущего всего-навсего на 0.2 градуса зафиксированного в 1977 году.



В начале новой недели Иркутская область окажется в теплом секторе циклона, и воздух сможет прогреться до 21..26 градусов, однако, из-за близости атмосферного фронта, местами будут перепадать небольшие, умеренные дожди, при ветре в порывах до 14 м/с.



Тем не менее, рекорд температуры в Иркутске для 23 сентября составляет 24.5 и держится с 1945 года. / meteonovosti.ru /



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