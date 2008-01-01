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Новости погоды

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Красноярский край: на севере дожди, на юге - летнее тепло

ИА "Метеоновости" / 13:27 Воскресенье, 22 сентября

  Циклон, центр которого в начале новой недели будет располагаться в районе Обской губы, внесет свои коррективы в погоду Красноярского края. На юге Таймыра, с приближением атмосферного фронта, врем от времени будут приниматься дожди, порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а местами и до штормового, 25 м/с. Дождливым и ветреным обещает быть предстоящий день и в Эвенкии. В Туруханском районе дожди будут чередоваться с мокрым снегом, ветер усилится в порывах до 18 м/с.

А вот в центральных и южных районах Красноярского края погода совсем иная. В теплом секторе циклона, преимущественно без осадков, лишь на севере и западе центральных районов и в Хакасии не исключены дожди, но будет по-летнему тепло: 22..27, в Тыве до 31 градуса. / meteonovosti.ru /
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