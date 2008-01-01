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В Горном Алтае тепло и пожароопасно



ИА "Метеоновости" / 13:42 Воскресенье, 22 сентября



В минувшую субботу Горный Алтай находился на юго-западной периферии антициклона. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 2-4, а местами и на 5 градусов. В населенном пункте Усть-Кокса был установлен новый абсолютный максимум температуры для 21 сентября +25, предыдущий +24.8 продержался 33 года.



В начале новой недели в Горном Алтае усилится влияние казахстанского антициклона. На его северной периферии местами могут пройти небольшие дожди, при перепадах давления ветер усилится в порывах до 20 м/с, в горах до 25 м/с. Температура останется высокой, 21..26 градусов.



Теплая и преимущественно сухая погода способствует высокой степени пожарной опасности, а в Онгудайском и Кош-Агачском районах чрезвычайной.



Существует вероятность и новых рекордов тепла: для 22 сентября абсолютный максимум температуры +25 за 1951 го, для 23 сентября +25 за 1978 год. / meteonovosti.ru /



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