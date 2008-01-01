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О заморозках на Европейской России



ИА "Метеоновости" / 14:05 Воскресенье, 22 сентября



Атлантический циклон уходит на Урал, открывая дорогу арктическому воздуху и в ночь на воскресенье заморозки наблюдались в Вологодской, Ленинградской областях и Карелии до -1 градуса. Зона заморозков такой же интенсивности охватила и центральные области: Костромскую, Рязанскую и Владимирскую. Московская область в ночь на воскресенье оказалась в теплом секторе циклона, поэтому обошлось без заморозков.



В ночь на понедельник заморозки разной интенсивности от -1 до -3 градусов будут наблюдаться в Северо-Западном районе, Рязанской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской и Ивановской областях, в Карелии до -5. Не исключены заморозки ближайшей ночью и в Московской области. / meteonovosti.ru /



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