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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:04 Понедельник, 23 сентября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Погода ожидается облачная с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 8..10, по области 5..10 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт ст.



В Москве и области погода улучшится: вероятность осадков уменьшится, ослабеет ветер. Но по-прежнему будет прохладно: температура будет ниже климатической нормы на 3-4 градуса. Приблизится к нормальным значениям содержание кислорода в воздухе. А вот атмосферное давление будет интенсивно расти и фон его станет даже чуть выше нормального. Для метеочувствительных людей такие перепады атмосферного давления станут основным неблагоприятным фактором. Прежде всего, этот коснется лиц с сердечно-сосудистыми патологиями. Им не стоит забывать вовремя принимать рекомендованные доктором лекарственные препараты.



Перестройка в природе на осень сопровождается и перестройкой в организме. Для людей практически здоровы, молодых, тренированных это обычный ход природы, биологические ритмы организма у них безболезненно перестраиваются, а дискомфорт может быть связан только с эмоциональными и психологическими проявлениями.



Для людей старшего возраста с целым "букетом" болезней в анамнезе, с ослабленными функциональными резервами и повышенной метеочувствительностью осень пора обострений и частых симптомов недомогания. Поэтому стоит своевременно проводить плановую профилактику, особенно болезней с сезонной динамикой обострений (суставов, позвоночника, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и др.). Людям со сниженным иммунитетом, и в частности детям, следует с профилактической целью по рекомендации врачей принимать средства поддерживающие организм - витаминные комплексы, иммуномодуляторы, по возможности заниматься спортом и закаливанием организма.



Геомагнитный фон 23 сентября ожидается преимущественно спокойный / meteonovosti.ru /



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