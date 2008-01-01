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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:53 Понедельник, 23 сентября

  До конца сентября осталось менее 10 дней, а погода оставляет желать лучшего. Среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 2-3 градуса, а в Подмосковье наблюдались заморозки.

23 сентября 1884 года в Москве в ранние утренние часы было холодно, столбик термометра опустился до отметки -4.1 градуса и с тех пор ниже температуры не было. 1924 год одарил москвичей теплом и солнцем, воздух прогрелся до +25.4 градуса. Этот день в 1958 году выдался дождливым, выпало 13.5 мм осадков при норме 65 мм.

В прошлом, 2018 году, колебания температуры от ночи ко дню составили всего-навсего 3-4 градуса: ночью +10.4, днем 13.8 градуса, шел дождь, за сутки копилка осадков пополнилась на 4 мм.

Сегодня в Москве без существенных осадков, максимальная температура 8..10 градусов, но ветрено, местами 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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