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Сильные дожди прошли в Магаданской области
ИА "Метеоновости" / 11:55 Понедельник, 23 сентября
Активный циклонический вихрь хозяйничает в Магаданской области. Центр вихря расположился над юго-востоком, атмосферные фронты вытянулись от юга области до центральных районов Хабаровского края. И если в Хабаровском крае сильных дождей не было, то в Магаданской области, особенно в южных районах, циклон заявил о себе. 22 и ночью 23 сентября здесь прошли дожди, местами сильные. Максимальное количество выпавших осадков достигло 21 мм. Такие сильные дожди здесь случаются довольно редко.
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24 сентября влияние циклона сохранится. Центр вихря переместится на юго-восток, в акваторию Охотского моря. Температура воздуха понизится. В континентальных районах днем +1..+6, а в ночные часы уже морозно, -2..-7, при прояснениях до -12. Ночью небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег. На побережье дождь, местами сильный, порывы ветра до 15-20 м/с, днем термометры покажут +5..+10 градусов. / meteonovosti.ru /