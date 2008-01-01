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Новости погоды

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Сильные дожди прошли в Магаданской области

ИА "Метеоновости" / 11:55 Понедельник, 23 сентября

  Активный циклонический вихрь хозяйничает в Магаданской области. Центр вихря расположился над юго-востоком, атмосферные фронты вытянулись от юга области до центральных районов Хабаровского края. И если в Хабаровском крае сильных дождей не было, то в Магаданской области, особенно в южных районах, циклон заявил о себе. 22 и ночью 23 сентября здесь прошли дожди, местами сильные. Максимальное количество выпавших осадков достигло 21 мм. Такие сильные дожди здесь случаются довольно редко.

24 сентября влияние циклона сохранится. Центр вихря переместится на юго-восток, в акваторию Охотского моря. Температура воздуха понизится. В континентальных районах днем +1..+6, а в ночные часы уже морозно, -2..-7, при прояснениях до -12. Ночью небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег. На побережье дождь, местами сильный, порывы ветра до 15-20 м/с, днем термометры покажут +5..+10 градусов. / meteonovosti.ru /
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