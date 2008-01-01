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Астрономическая осень холодом ворвалась в Центральный район



ИА "Метеоновости" / 12:26 Понедельник, 23 сентября



осени. И погода в столичном регионе удерживается прохладная, влажная и ветреная. Одним словом - осенняя, с заморозками и температурой, больше подходящей середине октября.



В ближайшие дни Центральный район окажется в зоне повышенного атмосферного давления. В облаках появятся просветы, осадков станет меньше. Выхолаживание воздуха в ночные часы усилится.



24 сентября в ночные часы осадков не ожидается, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Минимальная температура воздуха в Москве 2..4 градуса, по области 0..+5, местами до -2 градусов. Днем воздух прогреется до 6..8 градусов, по области 5..10 тепла.



25 и 26 сентября антициклон сформируется над центром России. При переменной облачности осадков не ожидается, ночью в столице 2..4 градуса, по области 0..+5, местами до -2. Днем за счет солнца температура повысится до 10..12 градусов.



27 сентября увеличится облачность, местами соберется небольшой кратковременный дождь, ночью уже не так холодно, 2..7 выше нуля, днем 7..12 градусов. Средняя суточная температура воздуха останется ниже нормы на пару градусов. / meteonovosti.ru /



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