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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:29 Понедельник, 23 сентября

  В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды, без осадков, местами порыва ветра до 13м/с. Температура воздуха в, административных округах: Центральном 6,5..7,0 градуса; Северном 6,4..7,3 градуса, Северо-восточном 6,6..7,0 градуса, Восточном 6,4..6,9 градуса, Юго-восточном 6,4..7,2 градуса, Южном 5,1..6,6 градуса, Юго-западном 5,4..6,7 градуса, Западном 5,2..6,5 градуса, Северо-западном 6,6..7,5 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 6,4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 5,3..6,7 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /
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