

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Выходные в Москве были ветреными



ИА "Метеоновости" / 13:28 Понедельник, 23 сентября



В минувшие выходные погода не радовала жителей Москвы и области. Виной тому - вторичные атмосферные фронты. Именно с ними в столичном регионе и были связаны осадки и порывистый ветер. В воскресенье, 22 сентября, в вечерние часы прошли осадки: дожди, снежная крупа, а в отдельных районах даже отмечался град, что редко бывает в это время года. В Москве ветер в порывах усиливался до 14 м/с на северо-востоке, до 16 м/с в центральном округе, до 17 м/с на севере. А на западе порывы ветра достигали 20 м/с. Температура воздуха была на 4-5 градусов ниже привычных значений. Так холодно в столице бывает, как правило, в середине октября. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



