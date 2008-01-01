Новости погоды
Выходные в Москве были ветреными
ИА "Метеоновости" / 13:28 Понедельник, 23 сентября
В минувшие выходные погода не радовала жителей Москвы и области. Виной тому - вторичные атмосферные фронты. Именно с ними в столичном регионе и были связаны осадки и порывистый ветер. В воскресенье, 22 сентября, в вечерние часы прошли осадки: дожди, снежная крупа, а в отдельных районах даже отмечался град, что редко бывает в это время года. В Москве ветер в порывах усиливался до 14 м/с на северо-востоке, до 16 м/с в центральном округе, до 17 м/с на севере. А на западе порывы ветра достигали 20 м/с. Температура воздуха была на 4-5 градусов ниже привычных значений. Так холодно в столице бывает, как правило, в середине октября. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!