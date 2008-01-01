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На европейском юге холодные ночи



ИА "Метеоновости" / 14:26 Понедельник, 23 сентября



В сентябре на южных курортах - бархатный сезон. Лучшее время отдыха для тех, кто не любит жару. Днем тепло, но не жарко, вода в море комфортной температуры. Лишь ночи уже прохладные. Только это обстоятельство и напоминает об осени. Но в нынешнем году на юге осень началась гораздо раньше положенного времени. Даже днем здесь уже не очень тепло, а ночи и вовсе холодные. Так, 22 сентября в ночные часы в Керчи термометры показали всего 4,4 градуса. С 1956 года здесь не было таких холодов, да и в тогда было 5,2 градуса. В Краснодарском крае тоже прохладно. В Туапсе было всего 8,1 градуса. А в Сочи 7,8. Более ста лет держался рекорд, зафиксированный в далеком 1894 году (9 градусов).



24 сентября сохранится влияние области повышенного давления. Существенных осадков не ожидается. Днем преобладающая температура 11..16 градусов, на юге и на побережье до 20..25, ночью 7..12, местами до +5. / meteonovosti.ru /



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