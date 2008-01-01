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Новости погоды

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На Урале дождливо и ветрено

ИА "Метеоновости" / 15:00 Понедельник, 23 сентября

  Уральский регион оказался на пути следования очередного циклона. Погода в Свердловской, Челябинской, Курганской областях неустойчивая. Ночью при прояснениях подмораживает (под утро 23 сентября в Свердловской области до -4 градусов), а по северу, где разгуливают атмосферные фронты, температура выше, зато ненастно и ветрено. Количество осадков, выпавших в регионе в ночь с 22 на 23 сентября, достигло 18-23 мм, а ветер в порывах усиливался до 19-22 м/с.

24 сентября, во владениях циклона, пройдут дожди, ночью с мокрым снегом. В горах возможно образование временного снежного покрова. На юго-востоке Челябинской области в ночные часы порывы ветра до 20-25 м/с. Температура воздуха днем 4..9 градусов, на юге до +11. Ночью 0..+5, местами заморозки до -3, в Свердловской области до -5 градусов. / meteonovosti.ru /
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