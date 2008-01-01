Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:23 Понедельник, 23 сентября
В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, местами слабый дождь, порыва ветра до 14м/с. Температура воздуха в, административных округах: Центральном 8,2..9,3 градуса; Северном 7,4..9,3 градуса, Северо-восточном 7,3..8,7 градуса, Восточном 7,5..9,0 градуса, Юго-восточном 8,3..9,0 градуса, Южном 6,4..8,8 градуса, Юго-западном 6,9..8,3 градуса, Западном 7,1..8,4 градуса, Северо-западном 7,9..8,9 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 7,1 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 6,0..8,5 градуса, местами порывы ветра до 16м/с. / meteonovosti.ru /