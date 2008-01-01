Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
23 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 23 сентября

  Столичный регион будет находиться в тылу циклона с центром над Средним Уралом. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 5..7градусов, по области 4..7. Ветер северо-западный, 5-10м/с, местами порывы 12-17м/с. Относительная влажность воздуха 55- 60%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+8
Вт.
24 сен.
+6
Ср.
25 сен.
+7
Чт.
26 сен.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Басра		 -5
Беллинсгаузен

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100