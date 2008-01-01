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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 23 сентября
Столичный регион будет находиться в тылу циклона с центром над Средним Уралом. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 5..7градусов, по области 4..7. Ветер северо-западный, 5-10м/с, местами порывы 12-17м/с. Относительная влажность воздуха 55- 60%. / meteonovosti.ru /
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