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Новости погоды
Ветра бушуют на юге ЕТР
ИА "Метеоновости" / 15:43 Понедельник, 23 сентября
На юге ЕТР погода неустойчивая. В западной половине погоду определяет область повышенного атмосферного давления, а на востоке - тыловая часть циклона. Из-за разницы давления на границе антициклона и циклона и возникает порывистый ветер. 22 и ночью 23 сентября в Ставропольском крае, в Калмыкии и в Волгоградской области ветер в порывах усиливался до 21 м/с.
24 сентября погодные условия в регионе будет определять антициклон. Но на высотах атмосфера неустойчивая. Сохраняется ветреная погода. В отдельных районах ветер в порывах будет усиливаться до 18-23 м/с. Местами ожидаются заморозки до -1..-3 градусов. / meteonovosti.ru /
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