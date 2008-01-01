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Ветра бушуют на юге ЕТР



ИА "Метеоновости" / 15:43 Понедельник, 23 сентября



На юге ЕТР погода неустойчивая. В западной половине погоду определяет область повышенного атмосферного давления, а на востоке - тыловая часть циклона. Из-за разницы давления на границе антициклона и циклона и возникает порывистый ветер. 22 и ночью 23 сентября в Ставропольском крае, в Калмыкии и в Волгоградской области ветер в порывах усиливался до 21 м/с.



24 сентября погодные условия в регионе будет определять антициклон. Но на высотах атмосфера неустойчивая. Сохраняется ветреная погода. В отдельных районах ветер в порывах будет усиливаться до 18-23 м/с. Местами ожидаются заморозки до -1..-3 градусов. / meteonovosti.ru /



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