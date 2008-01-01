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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:46 Вторник, 24 сентября



Во вторник погоду в столице и области будет определять тыловая часть циклона, центр которого ушел за Урал. При переменной облачности местами еще не исключен небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 6..8, по области 5..10 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление еще немного подрастет и в середине дня составит 750 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



Влажно-прохладная погода, слабый рост атмосферного давления, содержание кислорода в воздухе умеренно пониженное - такая погода характерна для московской осени, а значит, необходимо адаптироваться к ней, поддерживая организм, чтобы приспособительные механизмы проходили безболезненно. Осенью меняются биоритмы, становится труднее просыпаться, а днем часто отмечается сонливость, упадок физических сил, снижение умственной работоспособности, а еще чаще побаливает голова, ноют суставы и т.д.



Рост погодообусловленных обострений опорно-двигательного аппарата, бронхо-легочной патологии, нарушения обменных процессов, психо-эмоциональных расстройств, обычно приходится именно на осенней период года. Чтобы избежать всех этих негативных реакций, в первую очередь следует проводить профилактические и лечебные мероприятия, занятия спортом по умеренной нагрузочной программе, необходимо сбалансированное питание, витамины группы "В" и другие комплексы витаминов. / meteonovosti.ru /



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