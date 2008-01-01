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Гололедица на юге Урала



ИА "Метеоновости" / 10:59 Вторник, 24 сентября



Урал оказался в зоне влияния мощного циклона, в тылу которого холодный воздух проник далеко на юг. Прохождение атмосферных фронтов этого вихря сопровождалось осадками в виде мокрого снега и снега, на севере Челябинской области образовался даже временный снежный покров.



Снегопад и низкая температура стали причиной гололедицы. На трассе М-5 "Урал" дорожное покрытие стало скользким и опасным, замедлилось движение транспорта на отдельных участках.



В ближайшие сутки влияние циклона на Урале сохранится, погода удержится холодной, ночью до -3..-5, днем 0..+5 и со снегом. А это значит, водителям следует выбирать разумный скоростной режим, избегать резкого торможения и не создавать препятствий для работы дорожной техники, занятой очисткой и обработкой трасс. / meteonovosti.ru /



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