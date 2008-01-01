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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 11:18 Вторник, 24 сентября

  Астрономическая осень в столичном регионе началась с довольно прохладной погоды. Температура воздуха ниже привычных значений на 4-5 градусов и соответствует, скорее, середине октября. В Подмосковье уже наблюдались заморозки.

Но в истории наблюдений за погодой случалось всякое. 24 сентября 1973 года воздух в столице остыл до отметки -4.1 градуса и с тех пор ниже температуры не было. А в 2015 году день был по-летнему теплым, +26,3 градуса. В том году было установлено 4 рекорда максимальной температуры подряд. Максимальное количество осадков выпало в 1953 году: 22 мм, чуть больше трети месячной нормы.

В прошлом, 2018 году, было немного теплее, ночью 6,6 градуса, днем 12. Прошел дождь, количество осадков составило 15 мм.

Сегодня в Москве местами пройдет небольшой кратковременный дождь, максимальная температура 6..8 градусов. / meteonovosti.ru /
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
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Абадан		 -6
Беллинсгаузен

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Морелия

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