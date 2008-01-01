Новости погоды
Территория лета на юге Сибири
ИА "Метеоновости" / 11:22 Вторник, 24 сентября
Теплый воздух продолжает радовать жителей юга Сибири. Но зона жаркой погоды сместилась восток, в Красноярский край, Тыву, Иркутскую область. 23 сентября температура воздуха местами превышала 30 градусов, в ряде городов были перекрыты суточные максимумы.
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В Красноярске воздух прогрелся до 28 градусов, и не устоял рекорд 1997 года с температурой 23,5 градуса. В Кызыле было 30,6 градуса, прежний рекорд 29,7 градуса в 1988 году.
Тепло будет покидать и этот регион. На юге Красноярского края пройдут дожди, ветер сменится на северо-восточный, и температура понизится, днем до 15..18 градусов. Лишь в Тыве лето еще погостит. / meteonovosti.ru /