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Новости погоды

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Санкт-Петербург - чем дальше, тем теплее

ИА "Метеоновости" / 11:28 Вторник, 24 сентября

  Арктика "взяла в оборот" Санкт-Петербург - с середины сентября в городе было прохладно, а в последние несколько дней холодно, как в середине октября. В ночь на понедельник, 23 число, температура вплотную приблизилась к нулевой отметке (+0,8) - еще немного, и первый в сезоне "минус"! Впрочем, ночные заморозки в Ленинградской области уже не сенсация - некоторые метеостанции отметили их еще в конце прошедшей недели вместе с первыми в сезоне снежинками.

Октябрьский холод остается потерпеть еще пару дней - глубокая полярная ложбина, охватившая всю территорию Европейской России, черед пару дней сместится на восток и перестанет "морозить" северо-запад страны - во второй половине недели днем потеплеет до +9..+12, ночного минуса можно будет уже не бояться.

Накануне выходных произойдет кардинальная смена атмосферного процесса с северного на теплый юго-западный. В выходные в городе ночью не ниже +5..+7, днем около +15. За потепление придется расплачиваться сменой характера погоды - в конце недели североатлантический циклон нагонит облаков, усилится ветер, возможны дожди. / meteonovosti.ru /
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