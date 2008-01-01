Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
24 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:37 Вторник, 24 сентября

  В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды, на западе слабый дождь. Температура воздуха в, административных округах: Центральном 6,0..6,9 градуса; Северном 5,5..6,7 градуса, Северо-восточном 5,8..7,2 градуса, Восточном 5,4..6,2 градуса, Юго-восточном 6,0..7,1 градуса, Южном 5,7..6,7 градуса, Юго-западном 5,2..6,0 градуса, Западном 5,2..6,5 градуса, Северо-западном 5,8..6,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 5,7градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 5,1..6,8 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+6
Ср.
25 сен.
+7
Чт.
26 сен.
+9
Пт.
27 сен.
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Басра		 -8
Билибино

некомфортное место: Амбато
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100