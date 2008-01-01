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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:37 Вторник, 24 сентября



В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды, на западе слабый дождь. Температура воздуха в, административных округах: Центральном 6,0..6,9 градуса; Северном 5,5..6,7 градуса, Северо-восточном 5,8..7,2 градуса, Восточном 5,4..6,2 градуса, Юго-восточном 6,0..7,1 градуса, Южном 5,7..6,7 градуса, Юго-западном 5,2..6,0 градуса, Западном 5,2..6,5 градуса, Северо-западном 5,8..6,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 5,7градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 5,1..6,8 градуса. / meteonovosti.ru /



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