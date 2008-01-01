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Новости погоды

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На Нижней Волге небывалые холода

ИА "Метеоновости" / 12:38 Вторник, 24 сентября

  Астрономическая осень в низовьях Волги началась со значительных холодов. В ночные часы в регионе отмечаются заморозки, минимальная температура воздуха стремится к рекордным значениям, а средняя суточная температура ниже нормы на 4-6 градусов.

В минувшие дни в регионе были перекрыты абсолютные минимумы температуры. Виной тому соседство обширного циклона над Уралом и антициклона из западной Европы. С северным ветром, который в отдельные дни достигал 20м/с, холодный воздух проник не только в среднюю полосу, но и в южные районы России.

В ближайшие дни Нижняя Волга окажется на южной окраине антициклона, существенные коррективы в погоду внесут атмосферные фронты - в отдельных районах пройдут дожди различной интенсивности. 25 сентября в Волгоградской, Ростовской областях и в Калмыкии без осадков, 26 и 27 сентября в Калмыкии ожидаются сильные дожди.

Температура воздуха удерживается ниже привычных значений. Ночью 7..12 градусов, местами до +4, по северу до нуля. 25 сентября на севере Астраханской области и в Калмыкии ожидаются заморозки до -2 градусов. В Волгоградской области подморозит до -1..-3 градусов. Это уже опасное явление для этих мест.Днем тоже прохладно. 13..18 градусов.

На существенное повышение температуры можно рассчитывать лишь после 1 октября. / meteonovosti.ru /
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