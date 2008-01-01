Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
24 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Салехарде выпало рекордное количество осадков

ИА "Метеоновости" / 13:03 Вторник, 24 сентября

  Обширный циклонический вихрь, центр которого находится над Ямалом, хозяйничает на севере Сибири. Сильные осадки прошли 23 сентября в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. Осадки сопровождались порывистым ветром до 22-23 м/с. И количество осадков превысило 20 мм. В Салехарде был перекрыт суточный максимум осадков. В виде дождя и дождя со снегом в городе выпало 28,5 мм небесной влаги. Ранее, в 1932 году, рекордным считалось значение 11,8 мм.

Циклон сохранит влияние в северных районах Западной Сибири, но силы утратит. Пройдут осадки различной интенсивности в сопровождении порывистого ветра. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+6
Ср.
25 сен.
+7
Чт.
26 сен.
+9
Пт.
27 сен.
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Басра		 -8
Билибино

некомфортное место: Амбато
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100