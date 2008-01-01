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В Салехарде выпало рекордное количество осадков



ИА "Метеоновости" / 13:03 Вторник, 24 сентября



Обширный циклонический вихрь, центр которого находится над Ямалом, хозяйничает на севере Сибири. Сильные осадки прошли 23 сентября в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. Осадки сопровождались порывистым ветром до 22-23 м/с. И количество осадков превысило 20 мм. В Салехарде был перекрыт суточный максимум осадков. В виде дождя и дождя со снегом в городе выпало 28,5 мм небесной влаги. Ранее, в 1932 году, рекордным считалось значение 11,8 мм.



Циклон сохранит влияние в северных районах Западной Сибири, но силы утратит. Пройдут осадки различной интенсивности в сопровождении порывистого ветра. / meteonovosti.ru /



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