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Новости погоды

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На юге Красноярского края теплее, чем в Крыму

ИА "Метеоновости" / 14:22 Вторник, 24 сентября

  В южные районы Красноярского края поступает хорошо прогретый воздух из Казахстана, где не так давно температура воздуха превышала 30 градусов. Теперь волна тепла переместилась на юг Сибири. Рекорды тепла были зафиксированы на Урале и на юге Западной Сибири. Но больше всего рекордов в Красноярском крае. 23 сентября в Богучанах воздух прогрелся до 22,8 градуса, в Ачинске термометры показали 26,3 градуса (на 3,3 градуса выше, чем в 1966 году), в Красноярске 28 тепла, остался позади рекорд 1997 года, 23,5 градуса.

Но уже 25 сентября в регион начнет поступать прохладный воздух, на новые рекорды рассчитывать не приходится. / meteonovosti.ru /
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