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В Магаданской области снова дожди и ветер



ИА "Метеоновости" / 14:40 Вторник, 24 сентября



В минувший день, 23 сентября, Магаданская область оказалась в тыловой части циклона, кружившего над Охотским морем. На побережье прошли сильные дожди, количество выпавших осадков достигло 18 мм. Дождливо и ветрено было на Камчатке. Но на достигнутом ненастный циклон не успокоится. 25 сентября вихрь переместится на Камчатку. В Магаданской области похолодает, в континентальных районах до 0..+5 градусов, на побережье до 5..10. На охотском побережье пройдут дожди, местами сильные, ветер в порывах будет усиливаться до штормовых значений, 26-31 м/с. Сильные дожди в сопровождении штормового ветра ожидаются и на Камчатке. / meteonovosti.ru /



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