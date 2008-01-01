Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:19 Вторник, 24 сентября
В 15 часов в Москве преобладание облачной погоды, местами осадки, преимущественно в виде дождя, местами снежная крупа. Температура воздуха в, административных округах: Центральном 6,6..7,1 градуса; Северном 3,6..6,4 градуса, Северо-восточном 3,8..7,0 градуса, Восточном 6,2..6,8 градуса, Юго-восточном 6,9..7,2 градуса, Южном 6,2..7,2 градуса, Юго-западном 5,0..6,2 градуса, Западном 3,9..5,4 градуса, Северо-западном 4,1..4,9 градуса.
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В Зеленограде следы осадков, температура воздуха 4,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 6,3..8,2 градуса. / meteonovosti.ru /