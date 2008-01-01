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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:23 Вторник, 24 сентября
Столичный регион будет находиться в тылу циклона с центром над Салехардом. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 4..6 градусов, по области 2..7. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Относительная влажность воздуха 65- 70%. / meteonovosti.ru /
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