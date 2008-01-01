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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:21 Среда, 25 сентября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 8..10, по области 7..12 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



Осень - пора перестройки в природе, что естественным образом отражается и на организме человека - происходит перестройка биоритмов и почти всех функций в организме. У здоровых людей, молодых, тренированных это происходит безболезненно, без видимых дискомфортных реакций со стороны функциональных резервов организма. У людей метеозависимых, ослабленных, детренированных, с приходом осенней неустойчивой погоды биоритмы дают "сбой", появляются симптомы недомогания, ухудшения общего состояния, начинают напоминать о себе хронические болезни суставов и позвоночника, кардиологические и неврологические проблемы, обменные желудочно-кишечные болезни и др. Осеннее ненастье часто провоцирует рост простудных и респираторных заболеваний. Чтобы перенести межсезонную неустойчивую погоду безболезненно, стоит позаботиться о своем здоровье, принять ряд профилактических мер: при любой погоде стараться пройтись по свежему воздуху, поддерживать физическую активность, делать зарядку. Показаны скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика - все это поможет поддерживать обменные процессы на должном уровне; включать в рацион травяные чаи, особенно зеленый чай, отвар шиповника, витаминные комплексы и средства, поддерживающие иммунитет. Не следует заниматься самолечением, в первую очередь необходимо выполнять рекомендации врача и лечить имеющиеся болезни, что поможет повысить толерантность организма и снизить чувствительность к погодным колебаниям. / meteonovosti.ru /



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