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Новости погоды

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Холода в Москве в последней декаде сентября

ИА "Метеоновости" / 10:34 Среда, 25 сентября

  Холода нередко посещают столичный регион в последней декаде сентября. Средняя суточная температура понижается до 6 градусов и менее, как в октябре. В среднем, продолжительность такой холодной погоды не превышает 2-3 дней. В нынешнем сентябре холода затянулись. Лишь после 25 сентября можно надеяться, что температурный режим к норме.

Самый длительный период холодной погоды в конце сентября был в Москве в 1966 и 1977 годах и длился 9 дней. В те годы и средняя месячная температура воздуха была ниже нормы на 1,5 градуса. Нынешний же сентябрь, несмотря на холодную последнюю декаду, будет в целом теплее многолетних значений.

Самые же холодные сутки в последние дни первого осеннего месяца наблюдались 26 сентября 1997 года, когда средняя суточная температура воздуха составила всего 0,4 градуса, что больше соответствовало началу ноября. / meteonovosti.ru /
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