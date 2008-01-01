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Новости погоды

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Холодная ночь на Европейской территории России

ИА "Метеоновости" / 11:34 Среда, 25 сентября

  Холодами на Европейской территории России уже никого не удивишь. В ночь на 25 сентября было холодно не только в Центре Европейской России, где температура воздуха местами опускалась до -2 градусов.

Накануне заморозки наблюдались и на юге Европейской России, что в это время года является уже опасным явлением погоды. В ряде пунктов были даже перекрыты абсолютные минимумы температуры. Так в Волгограде температура воздуха понижалась до -0,3 градусов (предыдущий рекорд +1,5 градуса наблюдался в 2000 году); в городах Урюпинск и Фролово Волгоградской области минимальная температура воздуха составила соответственно -2,7 и -2,9 градуса ( предыдущие рекорды -1,1 и -2,3 градуса наблюдались в 1941 и 1996 году). Были перекрыты абсолютные минимумы температуры и в ряде городов Ростовской и Саратовской областей. / meteonovosti.ru /
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