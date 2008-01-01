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Как часто октябрь в Москве радует сентябрьским теплом?



ИА "Метеоновости" / 12:23 Среда, 25 сентября



Не всегда начало осени балует жителей столичного региона теплом, как сложилось в текущем году. Но еще теплится надежда порадоваться комфортным денькам в октябре. Как часто в столице бывает сухая и теплая погоды в октябре?



За последние 70 лет в 50 годах хотя бы на 1 день в столицу возвращается тепло, когда максимальная температура превышает 15 градусов. Самый продолжительный период теплой погоды наблюдался в 1999 и 2018 годах, и длился 9 суток. Максимальная температура 1999 году достигала 6 октября 23.7 градуса, в 2018 году 18,4 градуса ( 15 октября).



До 20 градусов воздух в октябре прогревается в среднем раз в 10 лет. Последний раз в Москве очень тепло, сухо и солнечно было 8 октября 2011 года, когда максимальная температура на ВДНХ достигла 21 градуса.



Может быть, и нынешний год в октябре еще расщедрится на такое тепло! / meteonovosti.ru /



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