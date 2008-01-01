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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:25 Среда, 25 сентября



В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды без осадков. Температура воздуха в, административных округах: Центральном 8,1..8,8 градуса; Северном 7,2..8,5 градуса, Северо-восточном 7,5..8,2 градуса, Восточном 7,3..7,8 градуса, Юго-восточном 7,5..8,4 градуса, Южном 7,0..8,6 градуса, Юго-западном 7,0..8,6 градуса, Западном 6,4..7,8 градуса, Северо-западном 7,6..8,7 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 6,3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 7,1..8,4 градуса. / meteonovosti.ru /



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