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Отголоски тропического тайфуна "Тапа"



ИА "Метеоновости" / 12:53 Среда, 25 сентября



На Камчатке, восточном побережье магаданской области и островах сказывается влияние уже бывшего тропического шторма "Тапа". Причем влияние самое неблагоприятное. Он принес в эти районы дожди, местами сильные и сильный порывистый ветер. Так на восточном побережье магаданской области выпало местами до 61 мм осадков, а порывы ветра достигали 22-30 м/сек.



На Сахалине ветер усиливался до 27-29 м/сек, на Камчатке до 24 м/сек. "Раскрутившись" до больших высот вихрь замедлил свое движение и в ближайшие сутки центр его ожидается у восточного побережья Камчатки, а к 27 сентября он переместится к восточному побережью Чукотки, где ожидаются дожди и усиление ветра до 23-28 м/сек.



На севере Камчатки в ночь на 26 сентября порывы ветра еще могут достигать 23-28 м/сек. Днем на полуострове ветер ослабеет 13-18 м/сек и лишь на побережье Усть-Каменского района порывы еще могут достигать 19-24 м/сек. При этом днем на полуострове тепло, 12-18 градусов.



Сложные погодные условия сохранятся и на восточном побережье магаданской области, где дожди, местами сильные, порывы ветра ночью 25-30 м/сек, днем ветер порывы ветра уже 19-24 м/сек. К 27 сентября осадки прекратятся, да и ветер будет уже не такой сильный.



Прекратятся осадки и на Сахалине, ослабеет и ветер.



А вот на севере Курил завтра дожди, порывы ветра до 27 м/сек, местами ветер может достигать ураганной силы - 33 м/сек. 27 сентября погода и там начнет улучшаться. / meteonovosti.ru /



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