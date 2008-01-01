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За летом на Средиземноморье!!!



ИА "Метеоновости" / 14:17 Среда, 25 сентября



погода еще радует и ласковым солнцем и теплой водой.



Теплее всего на средиземноморском побережье Израиля, где днем температура воздуха приближается к 30 градусным отметкам, а температура воды 27-28 градусов.



Тепло будет и на Кипре, где к выходным температура повысится до 30 градусов, а температура воды еще 27 градусов.



Теплая вода ( 26-27 градусов) и на южном побережье Турции. После непродолжительного похолодания и небольших дождей к концу недели температура воздуха вернется 26-29 градусам, а в начале недели до 30.



В испанской Валенсии 26-29 градусов, без осадков, температура воды 25 градусов.



Прохладнее на юге Италии, где днем 22-25 градуса, а вода 23 градуса.



Без осадков погода на курортах Греции,но лето завершается и здесь. Днем хотя и солнечно, но без жары, 25-28 градусов, начинает остывать и вода, но пока еще 23 градус.



Торопитесь насладиться последними летними деньками! / meteonovosti.ru /



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