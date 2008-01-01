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Жара в юго-восточной Азии



ИА "Метеоновости" / 15:21 Среда, 25 сентября



Тропические циклоны, что перемещались вдоль восточного побережья Азии, приносили в прибрежные районы не только обильные дожди и штормовой ветер, но и теплый воздух.



После серии таких циклонов аномально жаркая погода установилась в ряде государств юго-восточной Азии.



Так в Китае положительная аномалия температуры превышает 5 градусов. В некоторых городах были перекрыты абсолютные максимумы температуры. Так накануне в Пекине температура повышалась до 31,3 градуса ( предыдущий рекорд этого дня составил 30,4 градуса и наблюдался в 1965 году); в городе Урумчи ( Китай) воздух прогревался до 29,6 градуса ( предыдущий рекорд 29,1 был в 1966 году).



Рекордных значений достигала температура воздуха в Сингапуре 34,1 ( прежний рекорд составил 33,2 в 1993 году); в малазийском городе Куала-Лумпур днем было 35,9 градуса ( предыдущий рекорд 35,2 отмечался 4 года назад).



Теплый воздух достиг и Монголии. Так в Улан-Баторе, где вчера было 25,8 градуса, на 0,8 градуса был превышен рекорд 1981 года. Дотянется тепло и до Приморья, где уже завтра 20-25 градусов. / meteonovosti.ru /



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