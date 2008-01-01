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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 25 сентября



В 15 часов в Москве преобладание облачной погоды, местами слабый дождь. Температура воздуха в, административных округах: Центральном 6,6..7,3 градуса; Северном 5,5..7,1 градуса, Северо-восточном 5,5..7,5 градуса, Восточном 6,4..7,1 градуса, Юго-восточном 7,2..7,5 градуса, Южном 6,9..7,8 градуса, Юго-западном 6,5..7,0 градуса, Западном 5,3..6,5 градуса, Северо-западном 5,6..6,4 градуса.



В Зеленограде следы дождя, температура 5,0 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 6,8..8,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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