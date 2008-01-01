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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:28 Среда, 25 сентября

  Столичный регион будет находиться на северной периферии антициклона, один из центров которого располагается над Курском. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 4..6 градусов, по области 2..7. Ветер переменный, 2-7 м/с. Относительная влажность воздуха 65- 70%. / meteonovosti.ru /
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