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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:55 Четверг, 26 сентября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 7..12 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



В столичном регионе сохранится прохладная погода, среднесуточная температура по-прежнему ниже нормы на 3-4 градуса, атмосферное давление немного подрастет, влажность и содержание кислорода в норме. Это характерная осенняя погода, а метеопатические реакции у большинства метеолабильных людей могут сопровождаться симптомами обострения хронических болезней или проявлениями психологического дискомфорта (раздражительность, быстрая утомляемость, снижение активности и настроения). Чаще всего осенние обострения отмечаются у лиц с длительными хроническими болезнями, что требует строго выполнения рекомендаций врача по профилактике и лечению основного заболевания.



В уроки независимости от погоды можно внести и здоровый образ жизни, занятия спортом, прогулки на природе, лечебная физическая культура, если позволяет самочувствие. Помогут повысить толерантность организма к внешним неблагоприятным условиям и домашние методы - общие ванны с добавлением морской соли, ароматических масел или растительных добавок, которые благоприятно влияют на общее состояния и улучшают функцию нервной системы.



Геомагнитный фон 26 сентября прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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