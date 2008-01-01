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26 сентября в погодной летописи



ИА "Метеоновости" / 11:09 Четверг, 26 сентября



Память человеческая очень избирательна, и, что очень огорчает метеорологов, особенно в отношении погоды. Люди чаще всего запоминают только что случившиеся погодные катаклизмы, ухудшения погоды и сразу начинаются разговоры на тему: "а вот раньше все было правильно, а теперь климат совсем испортился". Для подтверждения или опровержения этих мнений метеорологи обращаются к данным регулярных наблюдений за погодой, которые, к сожалению, имеют не очень продолжительный период.



В Москве, к примеру, регулярные наблюдения за погодой начались чуть более 140 лет назад, в странах Скандинавии пристальное внимание к погоде отмечалось уже с середины 19 века, а во многих российских городах ряд наблюдений и сотни лет не наберет.



Иногда данные о тех или иных погодных условиях или чрезвычайных событиях мы узнаем из летописей, старых газет, из художественных произведений или статистических записок и даже царских указов.



Вот несколько примеров для 26 сентября по территории России и других стран. В 1539 году из-за продолжительного периода сухой погоды сильный пожар случился в Новгороде.



В 1662 год в Москве в этот день отмечался первый мороз, а затем выпал снег и "был мороз велек".



В 1889 год по территории Центральной России пронесся ураган.



В 2007 год на Кольском полуострове было очень тепло, в Мурманске был перекрыт максимум температуры, с тех пор значение 15,5 градуса остается максимумом для 26 сентября.



В Италии прошли сильные ливни, за сутки местами выпало более 150 мм осадков. В 2010 году аномально теплая погода отмечалась в Прибалтике, в Таллинне температура повысилась до нового рекорда, до 20,8 градуса.



В 2018 году отмечались заморозки на северо-западе ЕТР, в Ленинградской области до -3 градусов.



В Москве в 2018 году в этот день местами отмечалась гроза, град, порывы ветра достигали 21 м/с. И за холодным фронтом заметно похолодало, средняя суточная температура воздуха оказалась ниже нормы на 1,0 -1,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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