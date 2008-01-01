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Новости погоды

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Жара покинула Сибирь

ИА "Метеоновости" / 11:55 Четверг, 26 сентября

  23 сентября на юге Сибири еще удерживалась жаркая погоды, в ряде пунктов Красноярского края, Иркутской области и Тувы температура воздуха превышала 30 градусов. Но с началом астрономической осени летнее тепло ушло из южных районов Восточной Сибири.

25 сентября самым теплым регионом России стало Забайкалье, температура воздуха практически повсеместно превышала 25 градусов. Для сравнения в Сочи в этот день было 25,7 градуса и больше такой высокой температуры воздуха на юге Европейской России нигде не отмечалось.

25 сентября в Чите и Улан-Уде были установлены новые максимумы температуры. В Чите воздух прогрелся до 25,2 градуса, против прежнего максимума 23,7 градуса в 1966 году. В столице Бурятии новый максимум температуры составляет со вчерашнего дня 25,8 градуса (прежний экстремум 24,2 градуса отмечался в 1966 году).

Но и здесь летнее тепло не задержится. В выходные дни в Забайкалье пройдут осадки, на севере с мокрым снегом, существенно похолодает, днем на севере 5..10 тепла, на юге 14..19 градусов. / meteonovosti.ru /
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