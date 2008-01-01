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Статистика похолоданий в Москве в последней декаде сентября



ИА "Метеоновости" / 12:02 Четверг, 26 сентября



Холодная погода нередко случается в столичном регионе в последней декаде сентября. Средняя суточная температура понижается до 6 градусов и менее, как в октябре. В среднем, продолжительность такой холодной погоды не превышает 2-3 дней. В нынешнем сентябре холода затянулись. Лишь после 26 сентября можно надеяться, что температурный режим вернется к норме.



Самый длительный период холодной погоды в конце сентября был в Москве в 1966 и 1977 годах и длился 9 дней. В те годы и средняя месячная температура воздуха была ниже нормы на 1,5 градуса. Нынешний же сентябрь, несмотря на холодную последнюю декаду, будет в целом теплее многолетних значений.



Самые же холодные сутки в последние дни первого осеннего месяца наблюдались 26 сентября 1997 года, когда средняя суточная температура воздуха составила всего 0,4 градуса, что больше соответствовало началу ноября. Почти такими же холодными были сутки 30 сентября в 1993 году, тогда средняя суточная температура также не дотянула даже до +1 градуса и составила 0,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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