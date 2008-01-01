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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:36 Четверг, 26 сентября

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков.Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,5..11,4 градуса; Северном 9,8..11,7 градуса, Северо-восточном 9,6..12,0 градуса, Восточном 9,3..10,4, в Юго-восточном 10,3..11,9, в Южном 10,0..12,2 градуса, Юго-западном 9,9..11,2 градуса, Западном 9,9..11,2 градуса, Северо-западном 10,4..11,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 9,9 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 10,3..11,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+10
Чт.
26 сен.
+11
Пт.
27 сен.
+9
Сб.
28 сен.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Эль-Насирия		 -6
Делянкир

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Маниса

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