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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:36 Четверг, 26 сентября



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков.Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,5..11,4 градуса; Северном 9,8..11,7 градуса, Северо-восточном 9,6..12,0 градуса, Восточном 9,3..10,4, в Юго-восточном 10,3..11,9, в Южном 10,0..12,2 градуса, Юго-западном 9,9..11,2 градуса, Западном 9,9..11,2 градуса, Северо-западном 10,4..11,4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 9,9 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 10,3..11,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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