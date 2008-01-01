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Холода покинут Москву в последние дни сентября



ИА "Метеоновости" / 13:26 Четверг, 26 сентября



погода в Москву вернется, в последние выходные сентября заметно потеплеет, но возвращения "бабьего лета" ждать не стоит, его климатические сроки в средней полосе ЕТР уже миновали.



К пятнице небесная канцелярия поправит ситуацию с погодой. Антициклон с северо-запада все настойчивее заявляет о своем наступлении. Надежду на тепло подарило солнце, которое уже утром в четверг показалось на ярко-синем небосклоне, температура в Москве к 12 часам повысилась до +10 градусов.



Еще накануне весь день небо было закрыто облаками, температура днем 25 сентября в Москве не поднималась выше 8..9 градусов, среднее ее значение за прошедшие сутки составило всего 4,9 градуса при норме 9,2 градуса.



В пятницу в Москве и по области без осадков, в столице 4..6, по области от 2 до 7 градусов, местами еще возможны слабые заморозки до -1 градуса при прояснениях и слабом ветре. Днем при переменном ветре воздух в столице вновь прогреется до 10 градусов, по области от 7 до 12 градусов тепла. Средняя за сутки температура останется еще на градус-другой ниже нормы.



В субботу столичный регион окажется очень близко к центру антициклона, атмосферное давление подрастет и будет выше нормального на 5-7 единиц. В ночь ожидаются продолжительные прояснения, поэтому воздух в условиях антициклона остынет до 3..5 градусов, по области еще велика вероятность заморозков. Днем в Москве до 10..12 градусов, по области до 14 градусов, теплее всего будет на западе и юге Подмосковья.



В воскресенье в повышении температуры станет участвовать теплый ветер с юга, т.е. будет "примешиваться" адвективный фактор. Именно он сыграет основную роль в повышении ночной температуры. В Москве в ночь на 29 сентября 7..9 градусов тепла, такой теплой ночи в столице не было с 17 сентября. Но днем температура не выше 13 градусов, из-за облаков и дождя, который пронесет фронт атлантического циклона с запада.



В осеннюю пору очень часто потепление приносят атлантические циклоны в своих теплых секторах, но одновременно часто начинаются дожди. Именно такой вариант погоды намечается на предстоящее воскресение. Средняя за сутки температура уже составит по прогнозам 10 градусов, а это уже на градус-полтора выше нормы для последних дней сентября.



Еще теплее будет 30 сентября, при теплом юго-западном ветре температура днем местами повысится до 13-15 градусов. / meteonovosti.ru /



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